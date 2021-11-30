Началась встреча Михаила Ведерникова с участниками акции «Губернаторский дневник»

14:28, 30 ноября 2021, ПАИ

Встреча школьников, участников акции «Губернаторский дневник», с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым началась в 14:00, передает корреспондент Псковского агентства информации. Сегодня на встречу с губернатором приехали 16 ребят и их родители.

Акцию проводит газета «Комсомольская правда – Псков» ежегодно с 2014 года, в этом году она пройдет уже восьмой раз.

Ранее сообщалось, что 1 июня 2021 года уже прошла встреча губернатора Михаила Ведерникова с 14 победителями акции «Губернаторский дневник» 2019-2020 «коронавирусного» учебного года, так как неблагоприятные санитарно-эпидемиологические условия не позволили организовать награждение победителей в срок. Для разделения потока школьников было принято решение о награждении 16 победителей акции «Губернаторский дневник» 2020-2021 в ноябре 2021 года.

Суть акции состоит в том, что в течение учебного года школьники области стремятся получить за свои знания как можно больше пятерок. С целью определения победителей акции по итогам каждого триместра в трех возрастных группах (2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы) выбираются школьники с максимально большим количеством отличных оценок, имеющие разносторонние интересы и активную жизненную позицию. Лучшие из лучших получают возможность принять участие во встрече с губернатором Псковской области.

На встрече, которая проходит в формате чаепития, школьники задают вопросы главе региона про детство, семью и хобби. На мероприятие учащиеся приходят со своими дневниками, в которых губернатор оставляет автограф и пожелания. У участников есть традиция — садиться в кресло губернатора Псковской области и загадывать желания. В завершение акции «Губернаторский дневник» школьники и их родители направляются на организованную экскурсию в «Кванториум» в сопровождении сотрудников комитета по образованию Псковской области.

За все время существования акции на приёме у губернатора Псковской области побывали 92 ученика школ Псковской области.