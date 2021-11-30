Ежемесячный «блошиный рынок» намерен организовать туристический центр в Пскове

14:15, 30 ноября 2021, ПАИ

Ежемесячный «блошиный рынок» намерен организовать городской туристический информационный центр в усадьбе Беклешова на Георгиевской, 4 в Пскове. Об этом сообщил директор центра Андрей Поляков в интервью «АиФ-Псков».

«Мы планируем провести новогоднюю ярмарку в конце декабря. А вообще, есть желание сделать ежемесячную ярмарку, чтобы люди знали, что можно прийти, купить местный хлеб, произведенный частными пекарями, продукты, для быта какие-то вещи. Скорее всего, это и будет «блошиный рынок». Мы о нем уже говорили, в том числе с коллегами и ремесленниками. Сейчас ничего подобного в городе нет, а это интересно и аутентично: и для туристов, и для псковичей», - отметил Поляков.

Планируется, что в 2022 году усадьба станет частью туристического маршрута. «С некоторыми туроператорами уже заключены соглашения, они готовы сделать экскурсию с заездом в усадьбу. Что касается выставок, то хотелось бы максимально разнообразить их тематику и сделать их интересными для горожан и туристов разных возрастных категорий», - добавил директор.