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Экономика

В 2022 году бюджет Псковской области может вырасти на 10-15 млрд рублей

В 2022 году бюджет Псковской области может пополниться на 10-15 млрд рублей за счет поступления дополнительных федеральных средств. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на пресс-подходе по итогу 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента, на которой в первом чтении был принят проект бюджета на 2022 год и плановый период.

Александр Котов заметил, что первоначальные цифры утверждаются всегда ниже, чем они будут по итогам исполнения бюджета в течение года. По его словам, практически ежеквартально вносятся поправки, связанные, прежде всего, с привлечением средств федерального бюджета по межбюджетным трансфертам. «Поэтому на следующий год, если правильно выстраивать работу по участию региона в государственных программах, по реализации нацпроектов, мы можем получить от 10 до 15 млрд рублей дополнительно. Это будет очень серьезный, весомый вклад в наш областной бюджет и позволит решить самые острые проблемы, которые требуют и нашего финансирования, и помощи за счет федерального бюджета. Мне кажется, можно вполне оптимистично с таким проектом закона смотреть в будущее», - уверен Александр Котов.

Он рассказал, что проектом закона прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов. «Это очень важно. Мы не просто рассчитываем на федеральную помощь, но мы стараемся делать так, чтобы работала экономика Псковской области и наши собственные доходы тоже росли», - добавил спикер областного Собрания. Он подчеркнул, что объем доходов областного бюджета на 2022 год планируется таким образом, что это позволит увеличить практически все расходные статьи.

Александр Котов также обратил внимание на критику в отношении государственного долга Псковской области. Во-первых, он не превышает предельных параметров, установленных Бюджетным кодексом РФ, уточнил спикер областного Собрания. Кроме того, по его словам, расходы областного бюджета на эти цели в процентном соотношении не так велики, чтобы говорить об этом как о какой-то масштабной катастрофе. Также проектом закона предполагается дефицит областного бюджета, который будут покрывать за счет привлечения кредитов, как коммерческих, так и бюджетных. «С учетом этого предельный государственный долг не будет превышать установленных параметров. Сейчас мы создали согласительную комиссию и будем работать над проектом дальше, чтобы подготовить поправки, и там, где можно, учесть самые насущные проблемы, на которые следует обратить внимание и нам, и органам исполнительной власти Псковской области. Я думаю, что эту работу мы успешно проведем и проект закона о бюджете примем до конца текущего года», - подытожил Александр Котов.

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