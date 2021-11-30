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Общество

169 единиц оружия изъяли в Псковской области с начала года

На фото: Дмитрий Митрофанов. Фото Андрея Степанова

В 2021 году в Псковской области у населения изъяли незаконно хранящиеся 169 единиц оружия, 1 436 боеприпасов, 2 705 граммов взрывчатых веществ, десять гранат и три взрывных устройства. Об этом Псковскому агентству информации сообщил старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов.

«Работа продолжается, это ещё не окончательные цифры, это на сегодняшний день», – заметил Дмитрий Митрофанов.

Он также сообщил, что в 2020 году в регионе изъяли 67 единиц оружия, 952 боеприпаса, 1 613 граммов взрывчатых веществ, четыре гранаты, три детонатора и две мины. А в 2019 году было изъято 175 единиц оружия, 1 943 боеприпаса, 2 488 граммов взрывчатых веществ, 19 гранат, десять детонаторов и 63 снаряда.

Отметим, что УМВД России по Псковской области призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Напомним, что постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до шести тысяч рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства – до трёх тысяч рублей за одну штуку.

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