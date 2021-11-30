Александр Нестерук предположил, что новый штамм коронавируса будет протекать легче дельты

14:04, 30 ноября 2021, ПАИ

Есть вероятность, что новый штамм коронавируса омикрон протекает легче, чем дельта, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в проекте ПАИ-live.

По его словам, в вирусе произошли значительные генетические изменения, но говорить об эпидемических и клинических особенностях пока рано.

«Есть завозы штамма в Великобританию, там очень тесный контакт с Южной Африкой», - уточнил Александр Нестерук.

Он напомнил, что новый штамм был выявлен в середине ноября и за это время Лондон и другие города Великобритании приняли полторы сотни рейсовых самолётов. Также есть информация о выявлении 15 случаев завоза штамма омикрон в Нидерланды.

Серьёзных научных публикаций на тему нового штамма ещё нет. «Он действительно сильно отличается, он более контагиозен. Отрадно то, как пока отмечают специалисты из Южной Африки, что заболевания протекают там, как правило, не в тяжёлой форме, что больше лёгких случаев. Это даёт определённую надежду, что он всё же легче протекает, чем штамм дельта», - подытожил главный санитарный врач Псковской области.