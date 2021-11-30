Спецтехника теплосетей Пскова помогает коммунальным службам в уборке снега

14:07, 30 ноября 2021, ПАИ

Спецтехника теплосетей помогает коммунальным службам Пскова в уборке снега. Об этом Псковские теплосети сообщили в своем Instagram-аккаунте.

В компании отметили, что приоритет при уборке снега отдаётся площадкам предприятия и подъездным путям к ним. Вся незадействованная спецтехника предприятия выезжает из парка в 06:00 для того, чтобы не создавать помех для других автомобилей. После начала трудового дня все не задействованные на объектах сотрудники вооружаются лопатами и отправляются на уборку снега.

В теплосетях напомнили, что самым критичным временем для уборки являются первые несколько часов, когда снег ещё не успел укататься автомобилями. «Потом чистить уже бесполезно, нужна только посыпка, и затем уже повторная уборка», - добавили на предприятии.