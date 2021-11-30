В Великих Луках скончалась первый заместитель главврача стоматологической поликлиники
28 ноября на 64-м году жизни после непродолжительной болезни умерла первый заместитель главного врача по медицинской части Великолукской стоматологической поликлиники Елена Фомина, сообщается в официальной группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».
Свою трудовую деятельность врачом-интерном Елена Фомина начала 1 августа 1980 года после окончания стоматологического факультета Смоленского мединститута, в 1981 году была принята в штат поликлиники на должность врача-стоматолога лечебного отделения. В июле 1990 года назначена заведующим лечебно-профилактическим отделением.
С октября 2009 года назначена первым заместителем главного врача по медицинской части.
Неоднократно врача поощряли благодарностями, почётными грамотами за добросовестный труд. В 2004 году награждена медалью СТАР I степени «Отличник стоматологии». В 2012 году награждена почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ, в 2020 году награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Церемония прощания с Еленой Фоминой прошла 30 ноября на площади Свято-Вознесенского кафедрального собора.
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В Великих Луках скончалась первый заместитель главврача стоматологической поликлиники
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