В Великих Луках скончалась первый заместитель главврача стоматологической поликлиники

14:17, 30 ноября 2021, ПАИ

28 ноября на 64-м году жизни после непродолжительной болезни умерла первый заместитель главного врача по медицинской части Великолукской стоматологической поликлиники Елена Фомина, сообщается в официальной группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

Свою трудовую деятельность врачом-интерном Елена Фомина начала 1 августа 1980 года после окончания стоматологического факультета Смоленского мединститута, в 1981 году была принята в штат поликлиники на должность врача-стоматолога лечебного отделения. В июле 1990 года назначена заведующим лечебно-профилактическим отделением.

С октября 2009 года назначена первым заместителем главного врача по медицинской части.

Неоднократно врача поощряли благодарностями, почётными грамотами за добросовестный труд. В 2004 году награждена медалью СТАР I степени «Отличник стоматологии». В 2012 году награждена почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ, в 2020 году награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Церемония прощания с Еленой Фоминой прошла 30 ноября на площади Свято-Вознесенского кафедрального собора.