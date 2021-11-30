В связи с непогодой в Пскове ввели дополнительные меры по предупреждению ЧС

14:30, 30 ноября 2021, ПАИ

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Пскове ввели дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городской администрации, силы и средства муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС находятся в режиме повышенной готовности. Для своевременного реагирования на угрозы возникновения ЧС и экстренного принятия мер создана оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Предприятиям, которые привлекаются к ликвидации последствий непогоды, поручено обеспечить снегоуборку улично-дорожной сети города. Управляющим организациям дано распоряжение обеспечить расчистку междворовых пространств и проездов от снега и устранение гололеда на пешеходных переходах на подведомственных территориях.

Кроме того, проработан вопрос о привлечении при необходимости дополнительных сил и средств для своевременной уборки снега на улицах города.