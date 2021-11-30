До -10 опустится температура воздуха в Псковской области предстоящей ночью

14:55, 30 ноября 2021, ПАИ

1 декабря на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Местами сохранится слабое налипание мокрого снега и слабый гололед, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -10 до -5 градусов, днем — от -7 до -2.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.