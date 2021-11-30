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Общество

База биометрических образцов РСХБ ежемесячно увеличивается на треть

В 2021 году РСХБ тиражировал биометрические технологии на все рабочие места в 100 % отделений банка. РСХБ также обеспечил сбор биометрии в труднодоступных и сельских регионах, где теперь есть возможность сдать биометрические данные для их последующего применения при получении услуг банка. База биометрических образцов банка растёт ежемесячно на 30 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Сбор биометрии в офисах занимает несколько минут: для этого клиенту банка достаточно подойти к сотруднику отделения и сообщить ему о желании зарегистрировать свои биометрические данные.

В Россельхозбанке биометрия применяется при оказании следующих услуг: расчетно-кассовое обслуживание, вклады, потребительские кредиты и сейфовые ячейки. Биометрия позволяет быстро и точно установить личность человека, банк будет точно знать, кто именно делает перевод, открывает вклад или оформляет потребительский кредит, – биометрические технологии не позволят мошенникам получить доступ к деньгам на счетах и ценностям в сейфовых ячейках.

«Биометрическая идентификация позволяет получать финансовые услуги быстро, выгодно и удобно. Так, например, для того чтобы открыть счет, оформить вклад, взять потребительский кредит, перевести деньги, воспользоваться банковской ячейкой, достаточно просто посмотреть в специальную камеру. Все собранные биометрические данные находятся под надежной защитой системы, которая соответствует самым высоким государственным требованиями информационной безопасности при их хранении и применении. Клиенты видят эти преимущества и все активнее сдают биометрические данные, для удовлетворения растущего спроса мы обеспечили возможность приема биометрии сразу на нескольких рабочих местах внутри каждого отделения банка», – отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Арташес Сивков.

В офисах Россельхозбанка можно сдать биометрические данные в собственную систему Россельхозбанка для обслуживания в банке, а также в Единую биометрическую систему (ЕБС) для получения госуслуг и обслуживания в других банках.

Адреса офисов РСХБ по всей стране, а также их расписание работы можно узнать на сайте rshb.ru.

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