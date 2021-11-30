Квест-игру для добровольцев организует Молодёжный центр Пскова

16:19, 30 ноября 2021, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр в рамках проведения Дня волонтёра приглашает всех желающих к участию в квест-игре «Марафон добрых дел от МЦ». Мероприятие продлится с 1 по 5 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в городском молодёжном центре.

Участникам необходимо будет выполнять задания, обозначенные организационным комитетом. Например, совершить уборку во дворе, помочь пожилым людям, доставив им продукты и лекарства, сделать кормушку для птиц и другое. Список заданий каждый участник может дополнять на своё усмотрение.

По итогу соревнования самых активных участников наградят по двум возрастным категориям: от 8 до 13 лет и от 14 до 35 лет.

Чтобы стать участником квест-игры, необходимо предварительно зарегистрироваться здесь.