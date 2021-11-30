1 декабря в Пскове стартует конкурс плакатов ко Дню борьбы со СПИДом

16:45, 30 ноября 2021, ПАИ

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1 декабря в Пскове стартует городской конкурс плакатов, посвященный Дню борьбы со СПИДом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодежном центре.

К участию в конкурсе приглашается молодёжь Пскова в возрасте от 14 до 35 лет. Плакат, присланный на конкурс, должен пропагандировать здоровый образ жизни среди молодёжи и рассказывать о вреде употребления наркотиков.

При создании афиши или плаката могут использоваться различные художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и другие.

Работу на конкурс необходимо отправить до 15 декабря по почте: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Конкурс плакатов» или в сообщения сообщества в соцсети «ВКонтакте», указав ФИО, возраст и контакты для связи.

Отметим, мероприятие организовано в рамках подпрограммы «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков».