1 декабря в Пскове стартует конкурс плакатов ко Дню борьбы со СПИДом
1 декабря в Пскове стартует городской конкурс плакатов, посвященный Дню борьбы со СПИДом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодежном центре.
К участию в конкурсе приглашается молодёжь Пскова в возрасте от 14 до 35 лет. Плакат, присланный на конкурс, должен пропагандировать здоровый образ жизни среди молодёжи и рассказывать о вреде употребления наркотиков.
При создании афиши или плаката могут использоваться различные художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и другие.
Работу на конкурс необходимо отправить до 15 декабря по почте: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Конкурс плакатов» или в сообщения сообщества в соцсети «ВКонтакте», указав ФИО, возраст и контакты для связи.
Отметим, мероприятие организовано в рамках подпрограммы «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков».