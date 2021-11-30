Студенты ПсковГУ привели в порядок территорию у Дома Сафьянщикова

16:56, 30 ноября 2021, ПАИ

Учащиеся колледжа ПсковГУ и студенты первого курса направления «Реклама и связи с общественностью» провели субботник у Дома Сафьянщикова на Советской набережной, 9. Само здание имеет статус объекта историко-культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Субботник прошел в рамках подготовки к проведению в 2022 году Международного кузнечного фестиваля Псков 2022, посвященного 100-летию Всеволода Петровича Смирнова. Волонтеры расчистили снег на прилегающей территории, а также убрали территорию от крупного мусора.

90 человек приняли участие в программе обучения Школы волонтеров наследия ПсковГУ с 13 сентября по 15 ноября. Участники получили знания и приобрели навыки, необходимые для участия в волонтерских проектах сохранения культурного наследия. Псковская область приняла участие в проекте уже в третий раз.