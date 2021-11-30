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Пятиминутными овациями встретили псковичи премьеру спектакля «Зойкина квартира»

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялась премьера спектакля Сергея Потапова «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра, трактовку этой «трагической буффонады» публика приняла с восторгом: в финале зрители рукоплескали стоя.

В главной роли 27 ноября на псковскую сцену впервые вышла известная киноактриса, артистка петербургского театра имени Комиссаржевской Кристина Кузьмина.

«Миллион раз браво и актёрам, и Сергею Потапову! – оставляют зрители отзывы в соцсетях. – Наш театр не перестает восхищать постановками! Слов нет, нужно идти и смотреть! Это было супер!»

Режиссёр спектакля, хедлайнер «Потапов-феста» Сергей Потапов отметил, что главное на премьере случилось – зритель принял спектакль, чувствовалась энергия зала.

Зрители и критики отмечают не только хороший выбор материала (пьесу Михаила Булгакова театр решил поставить к 130-летнему юбилею автора), актерскую игру и зрелищность (в этом можно убедиться, просматривая фотографии), но и смысловую многослойность нового спектакля.

«Благодаря новой режиссёрской трактовке – столь же эпатажной, сколь и внимательной – мы можем увидеть многие вещи, на которые лишь намекал Михаил Булгаков. Или которые он вовсе купировал. Увидеть – словно в увеличительное стекло», – отмечает филолог Александр Егоров.

Второй премьерный показ спектакля «Зойкина квартира» состоится 1 декабря на большой сцене Псковского театра драмы и закроет «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству режиссера театра и кино Сергея Потапова. В роли Зои Пельц на сцену выйдет актриса Псковской драмы Наталья Петрова, Аллу Вадимовну сыграет лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова. Гостем показа станет министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов.

На момент отправки релиза в продаже оставалось всего 14 непроданных билетов на показ 1 декабря.

Билеты можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.

Рецензию обозревателя Псковского агентства информации на спектакль «Зойкина квартира», вышедший на сцене Псковского академического театра драмы, читайте здесь.

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