Псковичей приглашают пройти тест «Доступная среда»

17:20, 30 ноября 2021, ПАИ

Крупнейшая акция в сфере инклюзии – тотальный тест «Доступная среда», приуроченная к Международному дню инвалидов, стартует 3 декабря в 10:00 по московскому времени. Мероприятие направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и доступной среды для людей с инвалидностью. Жителей Псковской области приглашают пройти этот тест, сообщили Псковскому агентству информации в Общероссийском народном фронте.

В ходе тестирования каждый желающий может проверить свои знания в области организации безбарьерного пространства и общения с людьми с инвалидностью. Ключевые тематические блоки теста: комплексный подход в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью, оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

Данный проект впервые реализовали в 2019 году при поддержке Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.

В 2020 году тотальный тест «Доступная среда» организовали на площадке ОНФ, он стал самым массовым онлайн-событием в декаду инвалидов в России – в мероприятии приняли участие более 100 тысяч человек из 85 субъектов России. В 2021 году проект получил поддержку Федерального агентства по делам молодёжи.

Средний результат среди участников теста – 60 % правильных ответов. Больше всего правильных ответов было дано на вопросы по оказанию ситуационной помощи людям с инвалидностью, неправильных – по тематическим блокам (морально-этические аспекты общения, организация доступного пространства и нормативная база, регламентирующая обеспечение доступной среды).

Среди участников мероприятия преобладают представители сферы образования и науки, социальной сферы, здравоохранения, культуры и искусства. Это ключевые сферы деятельности, связанные с объектами социальной инфраструктуры, организацией городского пространства и созданием комфортной среды для людей с инвалидностью. Основной процент правильных ответов (от 70 % и выше) был отмечен у представителей сферы социального обслуживания, представителей административно-управленческой деятельности, здравоохранения.

Тотальный тест «Доступная среда» стартует 3 декабря во всех субъектах России. Принять участие в тестировании можно по 10 декабря. По итогам мероприятия будет сформирован рейтинг субъектов России по уровню вовлеченности в мероприятия по созданию доступной среды и уровню знаний представителей регионов по теме инклюзии.