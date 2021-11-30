Борис Елкин: Люди на улицах должны ощущать заботу и тепло

17:24, 30 ноября 2021, ПАИ

Выходящие на улицу люди должны ощущать заботу и тепло, заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на совещании с управляющими компаниями 30 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин констатировал, что месячный объём осадков выпал и снег продолжает идти. По его словам, все знали, что ночью будет идти снег, однако поступило большое количество обращений граждан по поводу некачественной уборки, в том числе в адрес губернатора Михаила Ведерникова, в ЦУР. Глава администрации города призвал коммунальные службы и управляющие компании ответственнее подходить к работе. «Если сейчас не уберём, то потом с ломом будем бегать и бороться со льдом», - заметил он.

Борис Елкин заявил о необходимости информировать граждан о проводимой работе. Он напомнил, что областные полномочия в части надзора над управляющими компаниями перейдут муниципалитету, в связи с чем выразил надежду на конструктивную работу. «Работу нужно выполнять качественно и в срок», - подытожил Борис Елкин и призвал понять, что необходимо работать на благо граждан.