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Общество

Псковичей призывают добровольно сдать незаконно хранящееся оружие

На фото: Дмитрий Митрофанов. Фото Андрея Степанова

УМВД России по Псковской области призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Об этом Псковскому агентству информации сообщил старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов.

«Не надо устраивать себе какие-то коллекции, «музеи» создавать, хранить оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства, мины, снаряды. Это все может рано или поздно плохо закончиться не только для них, но ещё и для посторонних людей, – отметил Дмитрий Митрофанов. – Если у вас есть такие вещи, пожалуйста, сдайте добровольно в любой отдел полиции. Тем самым вы автоматически освобождаетесь от уголовной ответственности. Никто ни за что привлекать вас не будет».

Напомним, что постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до шести тысяч рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства – до трёх тысяч рублей за одну штуку.

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