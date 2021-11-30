Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

18-летняя псковичка подозревается в сбыте наркотических средств

18-летняя жительница Псковской области обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по части «б» статьи 228.1 УК РФ. По версии следствия, 4 мая 2023 года в Пскове на тот момент несовершеннолетняя обвиняемая совершила сбыт наркотических средств в значительном размере лицу, которое принимало участие в оперативно-розыскных мероприятиях УКОН УМВД России по Псковской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

30 ноября 2021

В Псковской области ковидный коечный фонд сокращен до 890 мест

30 ноября 2021

Борис Елкин: Люди на улицах должны ощущать заботу и тепло
30 ноября 2021

Пятиминутными овациями встретили псковичи премьеру спектакля «Зойкина квартира»
30 ноября 2021

Студенты ПсковГУ привели в порядок территорию у Дома Сафьянщикова
30 ноября 2021

Руководителя печорского отряда волонтеров выдвинули на «Народное признание – 2021»
30 ноября 2021

В Псковской области завершился полевой археологический сезон
30 ноября 2021

Мастер-классы в Пушкинском заповеднике отменили из-за коронавируса
30 ноября 2021

515 млн рублей перечислила компания «РЖД» в бюджет Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...