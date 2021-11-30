18-летняя псковичка подозревается в сбыте наркотических средств

17:36, 30 ноября 2021, ПАИ

18-летняя жительница Псковской области обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по части «б» статьи 228.1 УК РФ. По версии следствия, 4 мая 2023 года в Пскове на тот момент несовершеннолетняя обвиняемая совершила сбыт наркотических средств в значительном размере лицу, которое принимало участие в оперативно-розыскных мероприятиях УКОН УМВД России по Псковской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.