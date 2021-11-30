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Общество

Свыше 243 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

На сегодняшний день в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились свыше 243 тыс. человек, что превышает 60% от подлежащих вакцинации. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании по эпидобстановке 30 ноября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, полностью курс вакцинации завершили более 228 тыс. жителей региона. Ревакцинировано более 21 тыс. человек.

Глава региона напомнил, что для сохранения положительной тенденции в борьбе с распространением коронавируса необходима реализация целого комплекса мероприятий, в числе которых — соблюдение ограничительных мер, вакцинация населения. Михаил Ведерников заметил, что темпы вакцинации от COVID-19 и гриппа не должны быть снижены, поэтому необходимо усилить информационную работу. Категории, которые нуждаются в особой иммунной защите, — беременные женщины и пожилые граждане.

Напомним, в Псковской области стационарные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа развернуты во всех районах и городских округах на базе медицинских организаций. Дополнительно действуют мобильные пункты и выездные бригады. Для удобства граждан пункты вакцинации работают в торговых и развлекательных центрах Пскова и Великих Лук. Не так давно Михаил Ведерников проконтролировал работу одного из них, открытого в торговом центре в районе Запсковье в Пскове.

В прошедшем совещании также участвовали первый заместитель губернатора Вера Емельянова, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

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