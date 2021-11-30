Первый пошёл. Депутаты рассмотрели проект бюджета на 2022 год

21:53, 30 ноября 2021, ПАИ

Псковские парламентарии 30 ноября на своей внеочередной сессии рассмотрели в первом чтении проект бюджета области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Особых сюрпризов заседание не принесло. Бюджет региона из года в год растёт и, очевидно, к финальному чтению также увеличится. А оппозиция традиционно находит поводы отказать главному финансовому документу области в поддержке, предрекая ежегодный «конец света».

«Мы не молчим»

Доклад о проекте бюджета традиционно сделала глава регионального комитета по финансам – вице-губернатор Татьяна Баринова. Не будем подробно останавливаться на цифрах. Отметим лишь, что доходы региона в 2022 году прогнозируются в размере 42,8 миллиарда рублей, расходы — 46,04 миллиарда. Бюджетный дефицит составит 3,2 миллиарда, или 12,7 %. В структуре расходов 13 % занимают средства на сферу здравоохранения, 19,1 % — на образование, 19,9 % — на соцподдержку и демографию, 19,1 % — на развитие транспортной системы.

При этом Татьяна Баринова подчеркнула, что эти параметры бюджета неокончательные. Поскольку на данный момент распределено только 80 % трансфертов из федерального бюджета, ко второму чтению доходы Псковской области могут вырасти на 4,3 миллиарда.

Она также напомнила, что губернатор региона, спикер областного Собрания депутатов и сенаторы от Псковской области последовательно ведут работу по изменению политики межбюджетных отношений. И небольшие подвижки в этом плане уже есть: «Мы увидели увеличение дотаций на выравнивание на 10 %».

Размер государственного долга Псковской области оценивается в 23,8 миллиарда рублей. Вице-губернатор пояснила, что проведённая с Минфином работа дала возможность региону перекредитоваться, заместив часть коммерческих кредитов. «Но это всё равно не дало возможности выполнить условия реструктуризации госдолга. Мы просим их пересмотреть», — добавила она.

По словам Татьяны Бариновой, до конца 2021 года регион, согласно требованиям Минфина, должен погасить 3,8 миллиарда рублей долгов, в 2022 году — ещё 8,3 миллиарда. «Это невыполнимые условия, о которых мы не молчим. И не только мы, а все 15 субъектов, у которых есть аналогичные проблемы», — резюмировала глава областного финуправления.

«Это живой организм»

После доклада о параметрах бюджета традиционно последовали вопросы фракций. Представители «Справедливой России», «Яблока» и ЛДПР предсказуемо заинтересовались темой госдолга. Впрочем, каждый по-своему.

Справедливоросс Олег Брячак, отметив, что «всё чётко, конкретно, без утаивания проблем — это приятно видеть», уточнил, верно ли он понял, что расходы на обслуживание долга удалось сократить на 200 миллионов рублей, и получил положительный ответ. «Яблочник» Артур Гайдук задал, по сути, риторический вопрос: «За счёт чего увеличивается сумма госдолга?» И получил симметричный ответ: «За счёт дефицита бюджета». Жириновец Антон Минаков переспросил, действительно ли «у нас чуть больше половины бюджета — это кредитные деньги». «Да. Но это живой организм. Что-то мы перекредитуем, что-то возьмём на дефицит. И к концу года структура немного поменяется», — пояснила Татьяна Баринова.

Оригинальность проявил лишь коммунист Пётр Алексеенко, вопрос которого касался суммы, заложенной в проекте бюджета на расселение в 2022 году ветхого жилья. Представитель КПРФ усомнился, хватит ли 540 миллионов рублей на улучшение жилищных условий 582 человек и не получится ли, что людей отправили «из аварийного жилья в непригодное». Вице-губернатор напомнила, что «проблема сейчас наблюдается на всех стройках», поскольку значительно увеличилась стоимость стройматериалов, и заверила, что ко второму чтению региональный комитет по строительству и ЖКХ скорректирует эту сумму.

«Это просто неправильно»

Выступления по сути вопроса представителей фракций также оказались предсказуемыми.

Олег Брячак начал издалека, отметив, что кредиты «вызывают обеспокоенность» у каждого гражданина и каждого бизнесмена. «И у депутатов не может не вызывать беспокойства высокая нагрузка, которая досталась в наследство нынешней администрации, — пояснил он и добавил: — Но мы видим, что по отношению даже к предыдущему году администрация Псковской области сумела практически половину коммерческих кредитов заместить государственными. Это 200 миллионов сэкономленных рублей. Это очень здорово! Также мы наблюдаем, что бюджет год от года растёт. Это тоже очень здорово».

«Времени изучить проект было немного, но на данный момент фракция «Справедливой России» выражает своё положительное мнение. Мы планируем его поддержать», — резюмировал справедливоросс. Один из четырёх в нынешнем созыве Собрания «людей-фракций», видимо, принципиально решил говорить о себе на сессиях во множественном числе.

Артур Гайдук был бескомпромиссен: «Это очередной бюджет выживания!» Отметив, что «государство недофинансирует регион», а «многие статьи собственных доходов слишком оптимистичны, например программа приватизации», он заявил: «Фракция «Яблоко» не видит возможности проголосовать за данный проект». Правда, неожиданно оговорившись: «По крайней мере, в первом чтении».

Антон Минаков посетовал, что депутаты получили материалы о бюджете за день до сессии. Старожилы парламентской журналистики не могли не вспомнить, как с подобными заявлениями в начале двухтысячных регулярно выступал его предшественник на посту ренионального координатора ЛДПР Александр Христофоров. «Это просто неправильно. Поэтому ЛДПР воздержится от голосования, пока я досконально не изучу этот документ», — заявил между тем нынешний главный псковский либерал-демократ.

Депутат от КПРФ Дмитрий Михайлов прочитал коллегам (в буквальном смысле прочитал: по бумажке) целый доклад, посвящённый альтернативному проекту федерального бюджета, разработанному компартией и призванному «решить самые насущные проблемы» страны.

Что же касается Псковской области, то, по мнению коммуниста, «по проекту бюджета видно, что никаких позитивных изменений ждать не стоит». «Это голодный пакет, не дающий никакого развития! Нас толкают в долговую яму!» — возмущался Михайлов. И констатировал, что фракция КПРФ будет голосовать против, поскольку «мы не согласны с самой концепцией».

Таким образом, псковские коммунисты проявили завидную последовательность, в очередной раз не поддержав главный финансовый документ области.

«Где же здесь катастрофа?!»

От имени фракции «Единой России» выступил председатель бюджетного комитета Собрания Александр Братчиков. Он был краток. «Бюджет является сбалансированным, социально ориентированным, направлен на развитие Псковской области. Поэтому фракция «Единой России» поддержит его», — сообщил парламентарий. Депутат также напомнил, что в результате усилий единороссов в законопроекте учтено увеличение зарплат бюджетников, размера регионального дорожного фонда и МРОТ, а также развитие сельских территорий, приобретение жилья для медиков, квартир для детей-сирот.

Наконец, своё мнение о проекте бюджета высказал спикер Собрания Александр Котов. «Уже есть уверенность, что ко второму чтению цифры доходов и расходов значительно вырастут и параметры бюджета будут не только сопоставимы по сравнению с текущим годом, но и увеличатся», — заявил он. И многозначительно добавил, обращаясь к коллегам: «Это будет зависеть от нашей совместной работы». По прогнозу председателя регионального парламента, Псковская область дополнительно может рассчитывать на 10-15 миллиардов рублей.

Александр Котов также ответил на выступления оппозиции. Жириновцу Антону Минакову он сообщил, что вообще-то проект бюджета, с которым тот так и не успел ознакомиться, был размещён на сайте Собрания с начала ноября. Ну а относительно темы госдолга признал, что «это вызывает озабоченность», но в то же время подчеркнул: «Никакой долговой ямы тут нет. 900 миллионов [расходуемых на обслуживание госдолга. — ПАИ] — это 2 % от расходной части бюджета. Где же здесь катастрофа?!»

«Всё зависит от нашей совместной работы, — ещё раз подчеркнул спикер. — Псковское областное Собрание не должно оставаться в стороне. Мы с губернатором поработали над изменением методики межбюджетных отношений и видим результат. Мы будем продолжать эту работу. Будем стремиться к увеличению дотации на выравнивание межбюджетных отношений. Считаю, что в таких параметрах бюджет принимать надо. А согласительная комиссия, я надеюсь, очень тщательно поработает над поправками ко второму чтению».

В результате за проект бюджета в первом чтении высказался 21 депутат, против — три, ещё один народный избранник воздержался. Парламентарии также сформировали согласительную комиссию. От исполнительной ветви власти региона в её состав вошли вице-губернаторы Вера Емельянова, Татьяна Баринова, Нинель Салагаева и Василий Осипов, а также руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев и его первый зам — начальник правового управления Наталья Волкова; от Собрания — Александр Братчиков, Антон Минаков, Олег Брячак, Артур Гайдук, Пётр Алексеенко и Андрей Маковский («Новые люди»).

Принять главный финансовый документ области во втором и третьем чтениях народным избранникам предстоит до конца этого года.