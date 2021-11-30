К Новому году в России подорожают ёлки

18:27, 30 ноября 2021, ПАИ

Цены на искусственные новогодние ели в этом году выросли по сравнению с прошлым годом до 30 %, заметили продавцы в магазинах. Товар подорожал из-за увеличившихся расходов на сырьё и логистику. Растёт и стоимость настоящих деревьев. Об этом сегодня пишет РБК.

Закупочные цены на пластиковые ели выросли в этом году на 20 %, сообщила РБК представитель сети «Ашан». Совладелица ретейлера «Максидом» Мария Евневич оценивает увеличение отпускных цен в среднем в 15 %, уточняя, что в зависимости от производителя подорожание составляет от 5 до 30 %.

Компании не называют абсолютных значений. На сайте «Ашана» стоимость доступного товара варьируется от 49 руб. за настольную елку длиной 30 см до 14,2 тыс. руб. за литую сосну высотой 2,1 м (полностью отлита из пластика, что считается более эстетичным вариантом). Разброс цен на сайте «Максидома» — от 279 руб. за настольную елку длиной 30 см до 29,9 тыс. руб. за четырёхметровую искусственную ель.



Средняя цена искусственной ёлки российского производства на маркетплейсе Wildberries, как сообщили в его пресс-службе, сейчас составляет почти 3,3 тыс. руб., что на 12 % больше, чем годом ранее. Импортный товар благодаря предложению из Китая стоит дешевле — в среднем 1,6 тыс. руб., но и он за год вырос в цене на 14 %.



Искусственные ёлки, по словам опрошенных РБК ретейлеров, дорожают из-за динамики валютных курсов, стоимости сырья и перевозок. С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40-70 %, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах — на 20 %. Розничную стоимость ретейлеры планируют сдерживать, в том числе и за счёт собственной прибыли, уверяет Мария Евневич.

Меньше всего рост цен заметен в максимально независимой от импорта категории литых ёлок: там он составит около 10 %, тогда как стоимость недорогой продукции, производимой из плёнки ПВХ, увеличилась на 25 %: в России такую плёнку не производят, её импортируют из Китая, объясняет Фальгаров. По его словам, в среднем искусственная литая ель высотой 1,8 м в текущем сезоне стоит 20 тыс. руб., комбинированная с литыми ветками — 12-14 тыс. руб., простая плёночная — 7-8 тыс. руб.







