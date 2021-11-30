Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

К Новому году в России подорожают ёлки

Искусственные и натуральные ели к Новому году подорожают до 30 %. Фото new-year-party

Цены на искусственные новогодние ели в этом году выросли по сравнению с прошлым годом до 30 %, заметили продавцы в магазинах. Товар подорожал из-за увеличившихся расходов на сырьё и логистику. Растёт и стоимость настоящих деревьев. Об этом сегодня пишет РБК.

Закупочные цены на пластиковые ели выросли в этом году на 20 %, сообщила РБК представитель сети «Ашан». Совладелица ретейлера «Максидом» Мария Евневич оценивает увеличение отпускных цен в среднем в 15 %, уточняя, что в зависимости от производителя подорожание составляет от 5 до 30 %.

Компании не называют абсолютных значений. На сайте «Ашана» стоимость доступного товара варьируется от 49 руб. за настольную елку длиной 30 см до 14,2 тыс. руб. за литую сосну высотой 2,1 м (полностью отлита из пластика, что считается более эстетичным вариантом). Разброс цен на сайте «Максидома» — от 279 руб. за настольную елку длиной 30 см до 29,9 тыс. руб. за четырёхметровую искусственную ель.

Средняя цена искусственной ёлки российского производства на маркетплейсе Wildberries, как сообщили в его пресс-службе, сейчас составляет почти 3,3 тыс. руб., что на 12 % больше, чем годом ранее. Импортный товар благодаря предложению из Китая стоит дешевле — в среднем 1,6 тыс. руб., но и он за год вырос в цене на 14 %.

Искусственные ёлки, по словам опрошенных РБК ретейлеров, дорожают из-за динамики валютных курсов, стоимости сырья и перевозок. С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40-70 %, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах — на 20 %. Розничную стоимость ретейлеры планируют сдерживать, в том числе и за счёт собственной прибыли, уверяет Мария Евневич.

Меньше всего рост цен заметен в максимально независимой от импорта категории литых ёлок: там он составит около 10 %, тогда как стоимость недорогой продукции, производимой из плёнки ПВХ, увеличилась на 25 %: в России такую плёнку не производят, её импортируют из Китая, объясняет Фальгаров. По его словам, в среднем искусственная литая ель высотой 1,8 м в текущем сезоне стоит 20 тыс. руб., комбинированная с литыми ветками — 12-14 тыс. руб., простая плёночная — 7-8 тыс. руб.




 

 
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

30 ноября 2021

Борис Елкин рассказал о том, как коммунальные службы справились в городе со снегопадом
30 ноября 2021

Григорий Стороненков – о бюджете Пскова: Радует, что растут собственные части доходов
30 ноября 2021

Видео: Битва со снегом — как справились коммунальщики
30 ноября 2021

Роспотребнадзор РФ: Срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов
30 ноября 2021

Елена Полонская: Бюджет удалось сделать социально направленным
30 ноября 2021

К Новому году в России подорожают ёлки
30 ноября 2021

508 оценок «отлично» получила победительница «Губернаторского дневника» за год

30 ноября 2021

В Псковской области ковидный коечный фонд сокращен до 890 мест

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...