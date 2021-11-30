23 человека убирают снег на тротуарах в Великих Луках

18:40, 30 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках продолжают убирать снег на городских дорогах и пешеходных дорожках. По проезжей части и тротуарам распределяют песко-соляную смесь, пишет сайт Luki.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Шесть единиц специальной техники МП «Спецавтохозяйство» задействованы сегодня на дорогах Великих Лук, на очистке тротуаров работают две единицы спецтехники и 23 человека. В уборке города от снега активно участвуют сотрудники МП «Зеленхоз».

Коммунальщики будут работать в усиленном режиме до завершения снегопада, пишет Telegram-канал «Великолукские новости». Об этом сообщил директор МП «Спецавтохозяйство» Андрей Евдокимов.

«В настоящее время на улицы города выведена вся специализированная техника. Скверы, мосты, лестницы убирают в ручном режиме. Отмечу, что мы будем работать до тех пор, пока стихия не успокоится. Сейчас до 20:00 работает дневная смена, в 20:00 к выполнению своих обязанностей приступят рабочие ночной смены. Условия непростые, на дорогах образуется наледь. В связи с этим мы модернизируем песко-соляную смесь», — отметил Андрей Евдокимов.