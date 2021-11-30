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Роспотребнадзор РФ: Срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов

Анна Попова рассказала, что разработан специальный ПЦР-тест для штамма «омикрон». Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Из-за высокой активности нового штамма коронавируса «омикрон» глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила сегодня о скокращении срока действия ПЦР-тестов до 48 часов, пишет РИА Новости.

«С учётом особенности нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Все ПЦР-тесты, которые есть в России, работают и в случае заражения «омикроном». Но Анна Попова отметила, что ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2.

«Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму», — пояснила она.
 

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