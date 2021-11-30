Видео: Энергетики «Россети Северо-Запад» добираются до места аварии в Пустошкинском районе
Труднопроходимые препятствия приходится преодолевать энергетикам «Россети Северо-Запад» в лесах Псковской области, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение отдалённых деревень после нескольких снегопадов.
В кадре — бригада Сергея Бахвалова из Куньинского РЭС в Пустошкинском районе Псковской области.
Всего в регионах «Россети Северо-Запад» работают 226 бригад, в распоряжении энергетиков 239 спецмашин.
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