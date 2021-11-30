Григорий Стороненков – о бюджете Пскова: Радует, что растут собственные части доходов

20:05, 30 ноября 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков оценил проект бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на публичных слушаниях в ГКЦ Пскова 30 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Григорий Стороненков отметил положительную динамику роста собственной части доходов, начиная с 2020 года.

«Доходная часть ежегодно растёт, в 2020 году она составляла 5 млрд рублей, в 2021 году – 5,7 млрд рублей, а в 2022 году уже 6,6 млрд рублей», - отметил депутат.

Ранее Глава Пскова Елена Полонская отметила, что бюджет удалось сделать социально направленным.