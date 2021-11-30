В Пскове перед судом предстанет директор автошколы по обвинению в коммерческом подкупе

22:20, 30 ноября 2021, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 1 июня 2021 года в г.Пскове обвиняемый за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей выдал обратившейся к нему женщине, действующей в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области, свидетельство на ее имя о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки водителей категории «В», без фактического прохождения последней обучения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.