Погорельцам в Печорах всем миром купили жильё
Подписчики групп газеты «Печорская правда» и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря получили сегодня добрые новости в ленту. Благодаря поддержке жителей Псковской области удалось благополучно приобрести часть дома в городе Печоры для семьи Татьяны Тимофеевой, жильё которой сгорело во время пожара.
Редакция районной газеты благодарит откликнувшихся людей. Особая благодарность за оказанную помощь Андрею Беляеву, владельцу агентства «Недвижимость в Печорах», который осуществлял поиск жилья и оформлял документы.
Теперь Татьяну и её дочку ждут приятные хлопоты, связанные с переездом, сообщает районка.
Напомним, 22 октября ПАИ сообщало, что в Печорах на улице Юрьевской, 49 загорелся жилой деревянный двухэтажный дом. В большом огне верхние квартиры сгорели полностью, а нижние стали непригодны для жилья — у них не было потолков и крыши.
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