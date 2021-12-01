Погорельцам в Печорах всем миром купили жильё

23:14, 30 ноября 2021, ПАИ

Подписчики групп газеты «Печорская правда» и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря получили сегодня добрые новости в ленту. Благодаря поддержке жителей Псковской области удалось благополучно приобрести часть дома в городе Печоры для семьи Татьяны Тимофеевой, жильё которой сгорело во время пожара.

Редакция районной газеты благодарит откликнувшихся людей. Особая благодарность за оказанную помощь Андрею Беляеву, владельцу агентства «Недвижимость в Печорах», который осуществлял поиск жилья и оформлял документы.

Теперь Татьяну и её дочку ждут приятные хлопоты, связанные с переездом, сообщает районка.

Напомним, 22 октября ПАИ сообщало, что в Печорах на улице Юрьевской, 49 загорелся жилой деревянный двухэтажный дом. В большом огне верхние квартиры сгорели полностью, а нижние стали непригодны для жилья — у них не было потолков и крыши.