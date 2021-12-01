Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря

07:00, 01 декабря 2021, ПАИ

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря в соответствии с решениями Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. Об этом сообщает calend.ru.

Синдром приобретенного иммунодефицита впервые зарегистрировали 5 июня 1981 года ученые американского Центра контроля над заболеваниями. Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. По данным экспертов, на сегодняшний день по всему миру 37,7 миллионов человек инфицированы ВИЧ, и четверть из них не знают о своем статусе.

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, которую весной 1991 года придумал художник Франк Мур. Он жил в провинциальном городе штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива. Ленты как символ появились впервые во время Войны в Заливе. Зеленые ленты, похожие не перевернутую букву «V», стали символом переживаний, связанных с убийствами детей в Атланте. Художник решил, что ленточка могла быть метафорой и для СПИДа тоже.