Платон и Роман Зимоуказатели наступили по народному календарю

07:18, 01 декабря 2021, ПАИ

1 декабря отмечается память мучеников Платона и Романа, которые пострадали за веру в начале IV века. сообщает calend.ru.

Святой Платон был братом мученика Антиоха. Они родились в семье христиан и получили благочестивое воспитание. С юности Платон был разумным и добродетельным человеком, проповедовал христианство среди язычников. За это правитель Агриппин призвал его на суд и попытался убедить отречься от веры. Однако Платон настаивал на своих убеждениях, поэтому правитель в гневе приказал подвергнуть молодого христианина мучениям, а впоследствии и сам стал пытать его. В итоге мученика обезглавили.

Святой Роман вместе с отроком Варулом принял мучения во времена гонений на христиан, начатых императором Максимиланом. Роман был диаконом в Кесарии. Однажды, встретив епарха Асклипиада, идущего на языческий праздник, он начал убеждать его отречься от идолов. Тот отказался и приказал предать диакона пыткам. В это время Роман увидел мальчика Варула и воскликнул: «Даже этот отрок мудрее тебя, потому что знает истинного Бога!» Варул подтвердил, что является христианином, за что также был подвергнут жестокому наказанию.

На Руси Платона и Романа прозвали Зимоуказателями. Именно по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. Перемена погоды в течение дня говорила а том, что и зимой будет перелом. По утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце.

Если на Платона и Романа в доме находили живого комара, это значило, что скоро наступит оттепель. Тепло предвещала и ворона, ходившая по дороге. Смотрели в этот день на небо: если вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза.