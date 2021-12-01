Энергетики продолжают восстанавливать ЛЭП после снегопадов в Псковской области

08:38, 01 декабря 2021, ПАИ

30 ноября «Россети Северо-Запад» восстановили 3,8 тыс. км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после снегопадов и ледяных дождей, сообщает официальный Telegram-канал компании.

Энергетики включили 191 линию электропередачи и 2,2 тыс. трансформаторных подстанций.

221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

Снегопады и ледяные дожди продолжаются в Псковской и Новгородской областях уже несколько дней. Налипание снега на провода и ветки деревьев вызвали повторные технологические нарушения. Специалисты вынуждены пробираться к ЛЭП через сугробы и поваленные деревья.

Энергетики непрерывно мониторят текущую ситуацию, готовятся к ухудшению погоды. Так, в Псковской области синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков в течение ближайших суток.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи.

Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф