За прошедшие сутки в Псковской области потушены два пожара

09:10, 01 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области произошло два случая возгорания за прошедшие сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

30 ноября в 8:53 в Псковском районе в деревне Букаши сгорел жилой дом. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрического оборудования.

1 декабря в 1:43 в Пыталово на улице Народной жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Предположительная причина возгорания — неисправность печного оборудования.