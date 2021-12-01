За прошедшие сутки в Псковской области потушены два пожара
В Псковской области произошло два случая возгорания за прошедшие сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
30 ноября в 8:53 в Псковском районе в деревне Букаши сгорел жилой дом. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрического оборудования.
1 декабря в 1:43 в Пыталово на улице Народной жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Предположительная причина возгорания — неисправность печного оборудования.
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