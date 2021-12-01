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На 129% выросла доля россиян, желающих переехать в Псковскую область ради работы

Доля россиян, желающих переехать в Псковскую область ради новой работы, за последние месяцы выросла на 129%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе hh.ru.

За последние два месяца россияне разместили более 800 резюме, в которых указали, что готовы переехать в Псковскую область для трудоустройства и новой работы.

Больше других в переезде заинтересованы соискатели из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Самары, Воронежа, Архангельска и Нижнего Новгорода. Большая часть из соискателей претендуют на зарплату в размере 100 тысяч рублей, что на 139% выше, чем средняя предлагаемая зарплата в регионе (41 800 рублей), и на 233% выше, чем в среднем запрашивают сами жители Псковской области (30 000 рублей).

Каждый шестой желающий переехать в Псковскую область по итогам ноября – мужчина. 48% всех желающих переехать в регион претендуют на полный рабочий день. При этом 13% готовы попробовать сначала удаленный формат работы, познакомиться и влиться в новый коллектив и только после этого, возможно, перебраться на постоянное место жительства в Псковскую область.

Больше всего Псковская область как новое место работы интересует соискателей из сферы производства и сельского хозяйства (22% резюме от общей массы разместили именно они).

Меньше других за последнее время изъявляли желание переехать в Псковскую область ради новой работы представители сферы страхования, салонов красоты и фитнеса, а также представители сферы «Домашний персонал».

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