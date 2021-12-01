Повторно севший за руль нетрезвым великолучанин попался полицейским

09:52, 01 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала за рулем «девятки» нетрезвого мужчину, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

30 ноября около 22:00 у дома на проспекте Ленина стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что за рулем был 43-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.