Повторно севший за руль нетрезвым великолучанин попался полицейским
В Великих Луках полиция задержала за рулем «девятки» нетрезвого мужчину, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
30 ноября около 22:00 у дома на проспекте Ленина стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что за рулем был 43-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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