Рейс Москва – Псков отменили из-за сильного ветра

10:32, 01 декабря 2021, ПАИ

Рейс самолёта Москва – Псков отменили из-за плохих погодных условий в Пскове – сильного бокового ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщил директор Псковского международного аэропорта Артём Тарасов, пишет официальный Telegram-канал.

Соответственно, 1 декабря был также отменён обратный рейс Псков – Москва. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.