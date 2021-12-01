Рейс Москва – Псков отменили из-за сильного ветра
Рейс самолёта Москва – Псков отменили из-за плохих погодных условий в Пскове – сильного бокового ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщил директор Псковского международного аэропорта Артём Тарасов, пишет официальный Telegram-канал.
Соответственно, 1 декабря был также отменён обратный рейс Псков – Москва. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
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