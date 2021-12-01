Илон Маск предложил купить свисток вместо тряпочки от Apple

10:44, 01 декабря 2021, ПАИ

Илон Маск выпустил «киберсвисток» за 50 долларов и предложил покупателям не тратить деньги «на глупую салфетку для дисплея от Apple». О новой разработке предприниматель рассказал в своем Twitter 1 декабря в три часа утра.

Сам же свисток вдохновлен дизайном Cybertruck и является премиальным коллекционным аксессуаром, сделанным из медицинской стали. На официальном сайте свисток раскупили буквально за час от начала старта продаж. Внимательные фанаты Tesla заметили, что свистки снова появились в продаже на другом сайте за 399 долларов.



