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Общество

В Пскове стартовали продажи квартир в 9-этажном доме на Завеличенской

1 декабря в ЖК «Завеличенская 18» стартовали продажи квартир в 9-этажном панельном доме с благоустроенными дворами и витражными подъездами.

В доме предусмотрено большое разнообразие планировок от однокомнатных до трёхкомнатных квартир. Предчистовая отделка позволит реализовать дизайн-проекты. Благоустроенный двор оборудован спортивной площадкой для занятий физкультурой. Для детей во дворе предусмотрена площадка для игр.

Кроме того, рядом с домом расположен новый детский сад на 140 мест, современная школа на 1350 мест, а также торгово-развлекательный центр Fjord Plaza с магазинами и современным кинотеатром.

Подробную информацию о квартирах можно узнать на сайте либо у сотрудников компании по телефону 201-222.

АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.

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