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Общество

Посвященный диалектике взаимодействия общества и государства круглый стол пройдет в ПсковГУ

Круглый стол «Русский мир: диалектика взаимодействия общества и государства» состоится в Псковском государственном университете 3 декабря в онлайн-формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Основным организатором данного мероприятия выступает команда вуза, состоящая из сотрудников научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» и Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций. Также активную организационную и информационную поддержку в реализации проекта оказывает Институт США и Канады РАН, являющийся одним из партнеров ПсковГУ в научной сфере.

Участие в мероприятии примут ученые, преподаватели вузов и школ, представители органов власти, СМИ, студенты. Среди зарубежных участников: представители Белоруссии, Латвии, Узбекистана. Всего планируется более 160 человек.

Спикерами выступят ученые и эксперты, которые являются высококвалифицированными специалистами в своей сфере, научной области, известные в России и далеко за ее пределами.

«Планируется, что в рамках круглого стола состоится всестороннее обсуждение актуальных вопросов, связанных с популяризацией русского языка, российской истории и культуры, а также роли России в развитии мировой цивилизации, – рассказал начальник управления научно-исследовательской деятельности Василий Фролов. – Ожидаем плодотворной работы, по-настоящему полезной для всех участников мероприятия. Мы также надеемся, что данный проект поможет установить дополнительные международные контакты между участниками круглого стола из России, Беларуси и Латвии, которые впоследствии смогут привести к появлению совместных проектов или инициатив».

Также организатор отметил, что в рамках круглого стола на платформе «Конгресс-холл ПсковГУ» будет представлена онлайн-выставка лучших проектов вуза по популяризации русского языка, российской истории и культуры.

Впервые идея проведения круглого стола «Русский мир: диалектика взаимодействия общества и государства» возникла в конце 2020 года, после проведения университетом крупного международного общественно-научного онлайн-форума «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы России в переломные исторические эпохи». Весной 2021 года было решено оформить идею в проект и подать его на грантовый конкурс Фонда «Русский мир».

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