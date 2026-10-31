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Общество

Денис Мантуров поручил проработать закупку автобусов Псковской областью

Развитие промышленности и темпы реализации нацпроектов технологического лидерства обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках рабочей встречи. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём канале на платформе MAX.

«Промышленность – ключевой сектор экономики, формирующий около 20 % ВРП», – отметил губернатор.

В регионе работает более 130 крупных и средних предприятий, за девять месяцев индекс промышленного производства составил 102,5 %. Рост сохраняется во многом благодаря поддержке правительства и Минпромторга.

Отдельно Михаил Ведерников отметил эффект индивидуальной программы развития: на каждый миллиард федеральных средств привлекли семь миллиардов из внебюджетных источников.

«Итог – рекордный бюджет области: 79 млрд рублей», – подчеркнул он.

Губернатор добавил, что огромную поддержку в обновлении инфраструктуры оказывают президентские нацпроекты. В прошлом году Псковская область вышла на второе место в России по показателям их исполнения, а стабильно высокий уровень достижений демонстрируют международная кооперация и экспорт.

Фото с сайта пресс-службы правительства Псковской области

Губернатор поблагодарил Дениса Мантурова за содействие в обновлении автопарка: при федеральной поддержке с 2020 года в регионе приобрели 281 современный автобус. Однако средний возраст техники всё ещё превышает нормативы, поэтому Михаил Ведерников обратился с просьбой помочь в решении этого вопроса.

По итогам встречи первый вице-премьер дал поручение Минпромторгу и Минфину проработать возможные варианты финансирования.

«Благодарю Дениса Валентиновича за многолетнюю поддержку в решении самых сложных задач. Эта помощь для региона сопоставима с отдельной индивидуальной программой», – написал губернатор в своём канале в MAX.

Напомним, 30 октября первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Псковскую область, где посетил ряд промышленных предприятий и провёл встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым, в рамках которой были рассмотрены различные направления развития области.

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