Ближе к мечте: «Псковжилстрой» предлагает псковичам рассчитать стоимость квартиры

11:08, 07 декабря 2021, ПАИ

Мечтаете о собственной квартире, но эта мечта кажется недостижимой? Вас пугают суммы и большие проценты? Ваша мечта осуществима и вполне реальна! «Псковжилстрой» предлагает оценить собственные силы и проверить с помощью приведённых примеров расчёта, во сколько обойдётся приобретение жилья по льготной ставке в кредит.

Вас ждут просторные и уютные квартиры с благоустроенными дворами и развитой инфраструктурой. Льготная ставка распространяется на квартиры в ЖК «Балтийская жемчужина» и ЖК «Завеличенская, 24».



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой







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