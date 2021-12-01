Несвоевременная уборка снега может повлиять на график вывоза ТКО в Пскове

11:28, 01 декабря 2021, ПАИ

Управляющие компании Пскова не отреагировали на просьбу регионального оператора по обращению с ТКО – филиала ООО «Экопром» очистить контейнерные площадки от снега.

«Машины выехали на линии с раннего утра. Что-то поменялось к 10 часам? Нет», - рассказали Псковскому агентству информации в компании.

В микрорайоне Любятово, по данным регоператора, снега на площадках и подъездах к ним стало даже больше. На улицах Балтийской и Коммунальной во дворах также всё в снегу, сотрудникам не подойти к мусорокамерам, а в некоторые дворы спецтехнике даже не заехать.

В Писковичах из-за того, что дорога вся в снегу, мусоровоз застрял. Вытащить его на данный момент не представляется возможным. «После звонка в Писковичскую волость нам было сказано, что помочь нам не могут. В результате чего весь этот район останется без вывоза, пока не вытащим машину», - отметили в «Экопроме».

В связи с этим регоператор обращается к управляющим компаниям, ТСЖ и органам местного самоуправления и просит в оперативном порядке обеспечить условия для осуществления и оказания услуг по обращению с ТКО.