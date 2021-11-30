Проект бюджета Пскова обсудили на публичных слушаниях

21:23, 30 ноября 2021, ПАИ

В Пскове на публичных слушаниях обсудили проект бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Мероприятие прошло в ГКЦ Пскова 30 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С основным докладом выступила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт. Общий объём доходов бюджета города Пскова на 2022 год прогнозируется в сумме 6 млрд 687,4 млн рублей.

Налоговые доходы составят 29,2 %, неналоговые доходы — 2,3 %, безвозмездные поступления — 68,5 %. Общий объём расходов бюджета города составит 6 млрд 793 млн 898,8 тыс. рублей, дефицит бюджета — 106 млн рублей.

По итогам выступления Тамара Винт отметила, что в непростых экономических условиях основной проблемой является нахождение баланса между нуждами и возможностями бюджета, а также подчеркнула, что необходимо обеспечить исполнение бюджета наиболее эффективным способом.

Глава Пскова Елена Полонская обратила внимание на то, что бюджет Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов удалось сделать социально направленным. «Вместе мы стараемся найти решение всех вопросов. Благодаря слаженной работе продолжится финансирование всех 14 муниципальных программ, которые направлены на улучшение качества жизни горожан», — сказала Елена Полонская. По её словам, в нынешнем году, общаясь с псковичами, депутаты Псковской городской Думы, Псковского областного Собрания депутатов собрали народную программу наказов жителей города.

«Нам предстоит большая работа — отразить наказы избирателей в бюджете 2022, 2023 и 2024 годов. Вместе с депутатами и администрацией Пскова будем делать всё возможное, чтобы включить все наказы», — сказала глава города.

Депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьёв заметил, что бюджет сбалансирован и более 62 % направлено на социальные нужды.

«Будут строиться школы, улучшаться инфраструктура, а также будут обеспечены жильём сироты», — отметил Воробьёв.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что следует увеличить финансирование капремонта детских садов и школ города.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков отметил положительную динамику роста собственной части доходов начиная с 2020 года.

«Доходная часть ежегодно растёт, в 2020 году она составляла 5 млрд рублей, в 2021 году — 5,7 млрд рублей, а в 2022 году — уже 6,6 млрд рублей», — отметил депутат.

Кроме того, Григорий Стороненков напомнил, что в следующем году в бюджете Пскова заложено 130 млн рублей на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. «Такого объёма финансирования тротуаров не было никогда, — отметил депутат. — В 2022 году этому вопросу будет уделено большое внимание».

Глава Пскова Елена Полонская заметила, что следует обратить внимание на содержание имеющихся скверов, поскольку многие из них до сих пор не поставлены на обслуживание подрядными организациями.

Елена Полонская также добавила, что необходимо сформировать план ремонта канализационных насосных станций, что позволит каждому жителю и депутату понимать, когда будет произведён ремонт. Глава Пскова обратила внимание, что станция скорой помощи подключена к канализационной насосной станции на улице Народной. «В случае если она выйдет из строя, там не только многоквартирные дома не смогут пользоваться канализацией, но и станция скорой помощи».

Пскович, участник публичных слушаний, обратил внимание на необходимость оборудования спортивной площадки у школы № 11 и школы-интерната № 1. Глава Пскова отметила, что на территории города реализуется программа установки ФОКОТов по программе «Газпром — детям».

«В наших школах стали появляться благоустроенные стадионы, которые соответствуют требованиям безопасности. В ведомстве города 28 образовательных учреждений, и в четырёх из них уже начали появляться новые спортивные объекты, в том числе в ещё трёх школах были установлены воркаут-площадки», — рассказала Полонская. Глава Пскова заверила, что работа будет продолжена, и подчеркнула, что школы получат стадионы, которые соответствуют стандартам XXI века.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко отметила, что в следующем календарном году заложено 4,5 млн рублей на капитальный ремонт спортзала внутри школы-интерната № 1. При этом Анна Кузыченко не исключила, что интернат может войти в программу «Газпром — детям», благодаря которой у образовательного учреждения может появиться стадион.

По результатам публичных слушаний глава города поручила обобщить поступившие от псковичей предложения и направить их в Псковскую городскую Думу и администрацию города.