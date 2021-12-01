Жители Псковской области могут разобраться с фейками о вакцинации с помощью «Мракоборцев»

11:43, 01 декабря 2021, ПАИ

Новое интернет-сообщество активистов по борьбе с антипрививочниками и сторонниками теории заговора появилось в России. Авторы социального проекта отмечают, что выступают против недостоверной и лженаучной информации.

Главная цель «Мракоборцев», как они себя назвали, – помешать антиваксерам распространять их представления о мире, политике и вакцинации и помочь людям услышать правду. Присоединиться к интернет-сообществу может любой желающий. Своими успехами энтузиасты делятся в собственном телеграм-канале, там же публикуют новости и инструкции, как добиться блокировки аккаунтов.

«Мне непонятна позиция антипрививочников, которые распространяют ложную информацию о вакцинах и вакцинации. Считаю, что с фейками нужно бороться – активно и жёстко. Как правило, их создают люди, которые никаким образом не относятся ни к медицине, ни к науке. Их слова только вызывают сомнения и волнения в обществе, чего никак нельзя допустить, учитывая и без того сложную эпидемиологическую ситуацию», - поделился своим мнением член Общественного совета при комитете юстиции Псковской области Алексей Иванов.

«Мракоборцам» уже удалось отправить в теневой бан блогера Влада Фридома, который рассказывал всем о секретном плане Кремля и супругов Гринблат – они якобы вылечили коронавирус зельем из куркумы и чёрного перца. Кроме того, они добились блокировки Яндекс.Диска Марии Шукшиной.