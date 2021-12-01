Александр Козловский: Достижения «Единой России» — результат труда команды неравнодушных людей

11:46, 01 декабря 2021, ПАИ

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил партию «Единая Россия» в 20-летием. Об этом он написал на своей странице в VK.

«За 20 лет деятельности партия доказала, что является ведущей политической силой в стране, в Псковской области и опорой для наших земляков. Число членов Партии в региональном отделении на сегодняшний день составляет 9294 человека, сторонников — 3991 человек. Ряды партийцев постоянно пополняются активными и деятельными людьми, в том числе и молодежью. Цели и задачи партии разделяют многие общественные организации и движения Псковской области», - отметил Козловский.

По его словам, в настоящее время главным вызовом для партии, как и для всей страны, является пандемия. В Псковской области с первых дней пандемии работает волонтерский центр партии «Единой России». Активисты волонтерского центра партии входят в состав Ресурсного центра добровольчества региона и ежедневно оказывают помощь людям, напомнил он.

«Мы делаем все зависящее от нас, чтобы стать опорой и поддержкой для жителей Псковской области в это непростое время. Сегодня, когда ситуация с коронавирусом вновь обострилась, мы мобилизовали волонтерский центр партии и готовы помочь каждому жителю региона.

Добровольцы партии помогают врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции. Каждое из 570 первичных отделений включено в волонтерскую работу. Сегодня в рядах добровольцев партии более 600 человек, треть из них – депутаты.

«Единая Россия» сильна благодаря талантливым, ответственным, неравнодушным партийцам, которые вносят вклад в развитие нашей страны. Принимаются законодательные инициативы, направленные на улучшение качества жизни наших граждан. В Псковской области успешно реализуются партийные проекты: «Детский спорт» помогает нашим детям достигать побед, «Новая школа» обеспечивает им достойные условия для получения знаний, благодаря проекту «Городская среда» появляются уютные дворы, скверы и парки.

Благодарю каждого партийца и сторонника «Единой России» за вклад в общее дело. Достижения партии – это результат труда большой, слаженной команды неравнодушных людей. В ближайшие годы нам вместе предстоит реализовать «Народную программу», которую сформировали вместе с жителями Псковской области», - заключил Александр Козловский.