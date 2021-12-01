В Пскове из-за ДТП затруднено движение на улице Некрасова
В Пскове на улице Некрасова, 9 произошло дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Произошедшее ДТП стало причиной затрудненного движения на улице Некрасова со стороны «Двора Подзноева» в сторону центра. Просим водителей выбирать пути объезда.
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