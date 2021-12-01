Борис Елкин рассказал о планах и трудностях работы

13:42, 01 декабря 2021, ПАИ

За четыре месяца удалось довольно плотно погрузиться в вопросы работы администрации Пскова, а за последние три-четыре года был проделан большой объем работы, рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 декабря.

Также Елкин отметил, что самый большой объем работ был проведен по таким направлениям, как дорожное строительство и комфортная городская среда. В следующем году будет продолжена работа над велодорожками, а также регион продолжит принимать участие в грантовых проектах и реализовывать все запланированные проекты.

Кроме того, глава администрации отметил и трудности, с которыми приходится сталкиваться.

«Одной из трудностей является формирование бюджета, потому что много запросов граждан, которые хотелось бы реализовать, но мы всегда тесно скованы бюджетным процессом», - рассказал Елкин. На реализацию каких-либо проектов стараются привлекать и региональный бюджет, а также национальные проекты, благодаря которым удается развивать муниципалитет.

«Нужно показать муниципалитет с лучшей стороны, вовремя и даже досрочно освоить средства, чтобы получить дополнительное финансирование. Основная наша задача — вовремя строить школы и сады. Наша работа заточена на привлечение инвестиций, средств и их реализацию, чтобы псковичи могли пользоваться всеми благами, а их уровень благосостояния возрастал», - поделился Елкин.