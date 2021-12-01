29 и 30 декабря объявлены выходными днями для военнослужащих

13:56, 01 декабря 2021, ПАИ

Личный состав Вооруженных сил России будет отдыхать в предновогодние дни 29 и 30 декабря. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, пишет ТАСС.

Вместо этого военнослужащие будут работать две субботы – 18 и 25 декабря.

«Хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», - отметил Шойгу.

Министр также потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины.