Новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове пройдёт в новом формате

13:57, 01 декабря 2021, ПАИ

Новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове пройдёт в новом формате. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

Ярмарка должна пройти с 20 декабря по 8 января. Она будет разделена на локации: товары местного производства, сувениры, продовольствие.

Полностью раскрывать детали проведения ярмарки Борис Елкин пока не стал.