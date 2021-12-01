Новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове пройдёт в новом формате
Новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове пройдёт в новом формате. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.
Ярмарка должна пройти с 20 декабря по 8 января. Она будет разделена на локации: товары местного производства, сувениры, продовольствие.
Полностью раскрывать детали проведения ярмарки Борис Елкин пока не стал.
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