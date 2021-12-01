Общественное пространство планируют создать на привокзальной площади в Пскове

14:11, 01 декабря 2021, ПАИ

В Пскове планируют создать общественное пространство на привокзальной площади. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

«У вокзала можно открыть кафе или ресторан, создать инфраструктуру или общественное пространство», - отметил Елкин, добавив, что различные варианты уже обсуждались с региональным комитетом по транспорту.

По словам Елкина, будет проводиться работа с инвесторами, которые помогут «построить там что-то симпатичное, дизайн-код в этом поможет», - добавил спикер.

Комментируя внешний вид ларьков у вокзала, Борис Елкин отметил, что он не против их, но они должны быть красивыми и не разрозненными.