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Общество

Общественное пространство планируют создать на привокзальной площади в Пскове

Фото ПАИ

В Пскове планируют создать общественное пространство на привокзальной площади. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

«У вокзала можно открыть кафе или ресторан, создать инфраструктуру или общественное пространство», - отметил Елкин, добавив, что различные варианты уже обсуждались с региональным комитетом по транспорту.

По словам Елкина, будет проводиться работа с инвесторами, которые помогут «построить там что-то симпатичное, дизайн-код в этом поможет», - добавил спикер.

Комментируя внешний вид ларьков у вокзала, Борис Елкин отметил, что он не против их, но они должны быть красивыми и не разрозненными.

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