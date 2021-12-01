Константин Семенов, создатель балета «Тропой иллюзий»: Современный танец помогает мне откликнуться живым сердцем на то, что предлагает жизнь

14:36, 01 декабря 2021, ПАИ

На сцене большого концертного зала Псковской филармонии арт-проект KNYAJESTVO 4 декабря представит программу, которая включает номера, отмеченные на международных фестивалях и конкурсах. В преддверии этого яркого культурного события мы побеседовали с художественным руководителем коллектива, хореографом Константином Семеновым.

- Константин, вечер современной хореографии «Тропой иллюзий» состоится в рамках Первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS. Что Вы вкладываете в понятия «современный танец», «современное искусство»?

- Прежде всего, я очень рад приглашению, которое поступило от Николая Хондзинского, моего давнего друга, с ним нас многое объединяет - исходная точка наших путей - мастерская композитора Юрия Борисовича Абдокова. Следя за деятельностью Николая, я отметил для себя его стремление всесторонне развивать возглавляемый им Губернаторский симфонический оркестр, не только великолепно исполняя музыку, что положено коллективу по уставу, но и рисковать, открывать для музыкантов и зрителей новые возможности - сотрудничество с балетом, оперой, а вот теперь и современный танец. И мне очень радостно, что наше KNYAJESTVO будет первым коллективом, который познакомит псковичей с современным балетом и танцем.

Современный танец помогает мне как человеку, находящемуся здесь и сейчас, в этой точке, пересечься с потоками времён и откликнуться живым сердцем, всем своим умением и разумением на то, что предлагает жизнь. У меня профессиональное образование артиста балета, и, конечно, долгое время я думал языком именно этого жанра. Позже открыл для себя иной инструментарий - выразительные средства современного танца. Сейчас во мне уживаются знания о двух этих мирах - балете и современном танце, которые повсюду в мире продолжают динамично развиваться и пересекаться между собою.

- В чем особенность арт-проект KNYAJESTVO, какая у него визитная карточка?

- Есть те характеристики, соответствие которым я закладывал при появлении проекта, а есть то, к чему мы пришли в результате самой деятельности. Сейчас арт-проект - это в целом авторский канал вещания одного хореографа, но открытый к сотворчеству с художниками, музыкантами, артистами различных жанров и стилей танца.

- В Вашем коллективе артисты имеют классическое хореографическое образование? Как происходит выбор артистов для участия в арт-проекте?

- Мне бы хотелось, чтобы участие постоянных резидентов в проекте было возможным на всех уровнях и во всех возможных качествах. Но для этого наша платформа должна функционировать как успешный продюсерский центр, помогающий в реализации творческого потенциала единомышленников.

- Сколько времени уходит на репетиции, как часто они происходят?

- Тело танцора - это очень сложный и тонкий инструмент, требующий постоянной настройки. Поэтому могу сказать как действующий танцовщик и скрупулезный хореограф, что репетиций много не бывает, а в условиях независимого коллектива их всегда будет казаться недостаточно. Ну и вопрос количества - это не всегда прямая взаимосвязь с качеством.

- У вас своя оригинальная хореография, на чем она основывается? Планируете ли поставить классический балет, есть такие мечты?

- Спектакли, сделанные с использованием инструментария классического танца, есть в моем активе. Это опять же «Вариации и квартет», а также спектакль «Волшебная коробка», поставленный мной в Японии на музыку Отторино Респиги. Это такие вещи, которые, грубо говоря, не могут быть исполнены танцовщиками контемпорари, так как сделаны с использованием техники танца на пуантах. Но если вы спрашиваете о том, мечтаю ли я сделать свою редакцию таких спектаклей, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» или «Спящая красавица», то да - для меня это было бы захватывающим приключением!

- Какую музыку используете для номеров? Расскажите о спектакле «Тропа иллюзий».

- В программе, которую мы представим в Пскове, два отделения. Первое - это спектакль «Вариации и квартет», созданный на артистов балета. Второе отделение - это номера, поставленные на танцовщиков современного танца. Программа задумывалась таким образом, чтобы показать, каким может быть современный балет сегодня, а также продемонстрировать то, как современный танец чувствует себя внутри музыки академических форм.

- Константин, Вы впервые в Пскове. Какие есть ожидания от встречи со зрителями филармонии?

- Мы полны надежд на скорую встречу, чтобы разделить вместе со зрителем моменты красоты и упоения танцем!

4 декабря в 17.00. Вечер современной хореографии «Тропой иллюзий»

Арт-платформа KNYAZHESTVO

Художественный руководитель и хореограф — Константин Семенов

1-й Международный фестиваль искусств MagnumOpus

Художественный руководитель фестиваля - Николай Хондзинский

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Добавим, зрители старше 18 лет смогут посетить мероприятие филармонии при наличии одного из следующих документов: заверенной справки о медицинском отводе от вакцинации и справки об отрицательном результате ПЦР-теста, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.