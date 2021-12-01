250 человек эвакуировали из строительного магазина в Пскове
250 человек эвакуировали из строительного магазина «Леруа Мерлен» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
В 12:33 поступило сообщение о том, что в магазине сработала пожарная тревога. По предварительной информации, тревога сработала из-за короткого замыкания в блоке управления клапанами системы дымоудаления. Как уточнили в ведомстве, возгорание за пределы не вышло и было потушено до прибытия сотрудников пожарной охраны.
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